В Мордовии мошенница похитила у пенсионерки золото и деньги под предлогом снятия порчи

В полицию Торбеевского района Мордовии обратилась 72-летняя жительница села Атюрьево. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой мошенницы, которая под видом снятия порчи похитила у нее драгоценности и деньги на сумму около 130 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, летом к ней домой пришла молодая незнакомка и попросила материальной помощи, сославшись на трудности. Затем она сообщила, что на пожилую женщину наложено проклятие, от которого может избавить.

За проведение "магического ритуала" знахарка потребовала 15 тысяч рублей. Кроме того, она попросила показать золотые украшения якобы для снятия с них порчи. После обряда мошенница забрала деньги, ювелирные изделия и скрылась.

Полиции удалось установить личность подозреваемой - ею оказалась 28-летняя жительница Рязанской области. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

Женщина признала вину и вернула похищенное имущество. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мошеннице избрана мера пресечения в виде ареста.