Завершившийся саммит АТЭС вызвал серию мировых обсуждений на сразу две темы, первой стал отказ США от включения политических аспектов из-за критического уровня давления мусульманских стран, а второй не менее обсуждаемой стала тема инвестиций.

США вполне заслуженно назвали Азию и Ближний Восток ключевыми игроками мировой инвестиционной арены. Инвестор Юлия Погасий назвала одной из главных причин лидирующих позиций стран в экономическом секторе тот факт, что они успешно управляют капиталами через профессиональные фэмили офисы.

Как основатель традиции управления активами более чем одним поколением, США открыли эту нишу еще в 838 году. Однако сегодня они не одни, кто уверенно применяет эту традицию. Азия и Ближний Восток подчеркивает усиливающуюся роль фэмили офисов на глобальной арене.

Эксперт отметила, что во всем мире на сегодняшний день насчитывается более 20 000 фэмили офисов, успешно управляющих инвестициями и активами крупного бизнеса, cообщает «Регион Онлайн»

«Это говорит не тлько о масштабе, но и сильной трансформации, которая меняет всю глобальную экономическую систему», - добавила инвестор.