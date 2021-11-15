Режиссер Люман представил трейлер «Цифрового кода»

В четверг 23 ноября онлайн-кинотеатр Premier представит криминальную драму режиссёра Александра Люмана «Цифровой код». А сегодня зрители увидели буквально экшн-трейлер «русского ответа «Игре в кальмара».

Сеть обсуждает сюжет картины, который развивается в городе Октябрьск, в котором беспредельно орудует банда детей и подростков, попавших под влияние приложения «Цифровой код», выпущенного преступной группировкой, которой управляет «Девушка в Красном». Цель кибер-преступников заставить за вознаграждение подростков убивать и совершать зверские преступления. Помимо неуправляемых подростков в сеть банды попали абсолютно все наблюдатели, бездумно скачавшие приложения.

"Это - не "Игра в кальмара", это - "Цифровой код", - сказано в трейлере, который обсуждали задолго до его выхода, когда в сеть попали кадры со съемок. Именно тогда интернет-пользователи сравнили картину с «Игрой в кальмара», сообщает news-r.ru.

Что ждет город Октябрьск, банду подростков, в которую также вовлечен сын известного следователя Дениса Жданова покажет премьера.