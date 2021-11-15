Жители микрорайона Химмаш столкнулись с транспортными трудностями

Утром 16 ноября жителям микрорайона Химмаш Саранска было крайне сложно добраться до работы и учебных заведений. На один из основных маршрутов - No17 - вышло слишком мало автобусов.

Как сообщили в администрации города, маршруты No17 и No27 обслуживает МП "Горэлектротранс". По расписанию на линию должны выходить два автобуса на маршруте No17 и четыре - на маршруте No27.

Однако, по данным системы ГЛОНАСС, 16 ноября через остановку "Торговый центр" по маршруту No17 проследовал всего один автобус в 7:10 утра. Аналогичная ситуация наблюдалась и на маршруте No27.

В мэрии отметили, что после 19:00 количество общественного транспорта сокращается в связи со снижением пассажиропотока. Тем не менее жителям Химмаша пришлось столкнуться с серьезными трудностями в утренние часы пик.

Власти пообещали разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для недопущения подобных сбоев в работе общественного транспорта.