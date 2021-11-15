Жителям Мордовии обещают метели и снежные заносы 21 ноября

Жителей Мордовии предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 21 ноября. Соответствующее оперативное предупреждение опубликовано на сайте регионального Главного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, во вторник на территории республики пройдут сильные метели, возможны снежные заносы и накаты.

В спасательном ведомстве призывают жителей Мордовии соблюдать меры предосторожности - быть крайне внимательными на дорогах.

Из-за ухудшения видимости, гололедицы и снежных накатов резко возрастают риски ДТП. Как пешеходам, так и автомобилистам рекомендуется проявлять максимальную осторожность во время движения по территории региона.