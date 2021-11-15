На пешеходном переходе в Саранске грузовик сбил школьника

Утро вторника, 21 ноября, в Саранске ознаменовалось неприятным происшествием на дороге. Примерно в 8 утра на перекрестке улиц Республиканская и Кирова грузовой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел рядом с магазином "Пятерочка". Водитель грузовика, судя по всему, не заметил выходящего на проезжую часть мальчика.

Свидетели ДТП вызвали скорую помощь, которая незамедлительно прибыла на место происшествия и госпитализировала пострадавшего ребенка.

Пока нет информации о состоянии юного пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.