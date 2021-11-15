Житель Мордовии вновь отправился в зону СВО, его примеру последовал сын

55-летний житель Атяшевского района Мордовии принял решение вторично подписать контракт для участия в специальной военной операции на Украине. Как заявил мужчина в письме родным, он хочет оказать поддержку Родине там, где это необходимо каждому патриоту.

По его словам, среди его боевых товарищей - врачи, преподаватели вузов, бизнесмены, инженеры и строители.

Примеру отца решил последовать и его сын - выпускник Мединститута МГУ имени Огарёва. Молодой человек также выразил желание отправиться в зону боевых действий.

Как отмечается, наиболее вероятно, что он будет трудиться там по своей медицинской специальности. У выпускника вуза уже есть опыт работы фельдшером скорой помощи и врачом.

"Я готов к любым испытаниям и буду стараться быть полезным", - подчеркнул будущий участник СВО.