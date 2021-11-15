Жители дома в Саранске остались без отопления в морозы

Жильцы дома No 69 по улице Попова в Саранске жалуются на отсутствие отопления в их доме на протяжении двух суток - при том, что на улице установились морозы.

Как рассказала одна из местных жительниц в сообществе "Саранск | Доска Позора" во "ВКонтакте", согласно обещаниям аварийной службы, отопление должны были подключить еще ночью, но этого по непонятным причинам не произошло.

В комментариях другие горожане посоветовали зафиксировать данный факт, чтобы впоследствии потребовать перерасчета оплаты услуг ЖКХ за текущий месяц.

Однако некоторые высказали мнение, что частному ЖЭКу нет дела до страданий жильцов от холода, поскольку сумма платежей от этого не уменьшится.

Между тем на улице стоят морозы, и отсутствие тепла в квартирах является серьезной проблемой для жителей дома.