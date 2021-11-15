В центре Саранска на неделю отключат светофоры

Водители в Саранске столкнутся с временными ограничениями на дорогах – в центральной части города прекратят работу светофоры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 21 по 28 ноября не будут функционировать светофоры на перекрестках улиц Серова – Богдана Хмельницкого и Васенко – проспект Ленина.

Причиной называют проведение ремонтных работ на данных объектах.

В мэрии попросили автомобилистов учитывать эту информацию и быть предельно внимательными на перекрестках в указанный период во избежание ДТП.