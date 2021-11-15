В Мордовии началась переподготовка сотрудников "оборонки"

В Республике Мордовия стартовала переподготовка работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Обучение проводится в рамках национального проекта "Демография".

Как пояснили в правительстве региона, сотрудникам оборонных предприятий предоставляют возможность пройти дополнительное профессиональное образование и повысить квалификацию.

Помимо этого, в Мордовии началось профобучение безработных граждан, заключивших ученический договор с организациями.

Также для людей, ищущих работу, организуются общественные работы. Решаются вопросы временного трудоустройства для граждан, находящихся под риском увольнения.