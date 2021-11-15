В Мордовии отремонтировали участок дороги в 600 метров в селе Перхляй

В Рузаевском районе Мордовии провели ремонтные работы на автодороге в селе Перхляй. Как сообщили в правительстве республики, был отремонтирован участок протяженностью 600 метров.

Эта дорога давно нуждалась в восстановлении, поэтому на эти цели выделили дополнительное финансирование из регионального Дорожного фонда.

Подрядная организация выполнила работы по укладке нового асфальтового покрытия, а также укрепила обочины на данном участке трассы.

Благодаря ремонту улучшилось транспортное сообщение внутри населенного пункта. Теперь жители села Перхляй смогут быстрее добираться до его центральной части.

Кроме того, на средства допфинансирования в Рузаевском районе проводится обновление дорог в Новой Муравьевке и селе Ключарево.