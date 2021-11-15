В Саранске устанавливают обстоятельства ДТП с участием 8-летнего школьника

Во вторник, 21 ноября, около 8 утра на ул. Республиканской в Саранске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
Как стало известно, водитель автомобиля "Ман" совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате инцидента школьник получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.
По факту происшествия проводится разбирательство. Предстоит установить степень вины водителя и выяснить все обстоятельства случившегося.
Полиция напоминает родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах дорожного движения и поведения на проезжей части.