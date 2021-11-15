Строительство часовни в посёлке Ромоданово Мордовии приостановлено на зиму

В поселке Ромоданово Республики Мордовия принято решение о временной приостановке работ по возведению часовни Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба Саранской епархии.

Как уточняется, строительство часовни на местном кладбище будет остановлено только на период зимы. За осень удалось довести стены храма почти до крыши.

"Сделано всё, что планировалось в текущем году. За зиму нужно будет закупить материалы для продолжения работ", - пояснили в епархии.

Отмечается, что любой желающий может оказать посильную помощь в приобретении необходимых стройматериалов для завершения возведения часовни.