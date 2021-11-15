Фармацевтический завод "Биохимик" расширит в Мордовии производство онкопрепаратов

Завод "Биохимик" группы компаний "Промомед" построит в Мордовии новый корпус для выпуска онкологических лекарств. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

По данным пресс-службы, строительство нового фармацевтического производства планируют завершить на предприятии к 2027 году.

На новых мощностях наладят выпуск препаратов для терапии онкозаболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ и других тяжелых недугов.

Также "Биохимик" уже производит около 300 наименований лекарств и разрабатывает еще порядка 100 препаратов, из которых 40 новых молекул планируют запустить в этом году.

Кроме того, Мордовия работает над созданием Федерального центра биотехнологий для проведения передовых исследований в области генноинженерных фармпрепаратов.