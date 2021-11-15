Ушел из жизни известный лингвист Дмитрий Цыганкин

22 октября отметил свое 98-летие известный российский лингвист, доктор филологических наук Дмитрий Васильевич Цыганкин.

Дмитрий Цыганкин был ветераном Великой Отечественной войны, награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и другими.

Многие годы он работал в МГУ им. Огарёва, где основал научную школу изучения мордовских языков, подготовил 25 кандидатов и 2 докторов наук.

Профессор Цыганкин внес огромный вклад в исследование языков мордвы, за что получил многочисленные награды и почетные звания. Он пользовался большим авторитетом в научном сообществе России и за рубежом.

Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Васильевича, назвав его настоящим сокровищем республики, память о нем останется в сердцах его близких и учеников.