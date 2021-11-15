В Инсаре построили новый дом для переселенцев из аварийного жилья

В городе Инсар Республики Мордовия в этом году в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" построен новый многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новостройка представляет собой 3-этажный дом на 24 квартиры площадью 1007 квадратных метров. При возведении объекта учли все нюансы, чтобы будущим жильцам было максимально комфортно. Сейчас дом полностью заселен новыми семьями.

Отмечается, что строительство данного дома находилось на личном контроле руководителей Инсарского района и правительства Мордовии. Теперь десятки человек смогут улучшить свои жилищные условия.