В Саранске столкнулись "Лада-Гранта" и "Газель" — двое госпитализированы

21 ноября, примерно в 17:10, в Пролетарском районе Саранска произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По данным полиции, на улице Пушкина 32-летний водитель "Лады-Гранты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с газелью под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии с различными травмами в больницу доставлены водитель "Лады" и 39-летний пассажир "Газели".

Для выяснения причин и обстоятельств ДТП проводится разбирательство.

Ранее в Рузаевском районе республики также произошел наезд на пешехода на зебре. Пострадавшая женщина госпитализирована.