В нацпарке "Смольный" в Мордовии открылась новая зона отдыха "Чайка"

На территории национального парка "Смольный" в Мордовии для посетителей стала доступна обновлённая зона активного отдыха "Чайка". Об этом сообщается в социальных сетях сообщества "Заповедная Мордовия".

По словам представителей нацпарка, в зоне отдыха гостей ждут разнообразные активности на природе, которые позволят интересно и с пользой для здоровья провести время.

Территория "Чайка" известна тем, что там ежегодно проходит популярный музыкальный фестиваль "Зеленая гитара".

Для посещения обновлённой зоны отдыха взрослым и детям необходимо приобрести билеты и оформить специальное разрешение на вход в национальный парк.