Университет инвестиций Юлии Кузнецовой стал лучшей онлайн-школой для инвесторов

Награда Investment Leaders Award была присуждена Международному институту инвестиций Юлии Кузнецовой в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов».

«Инвестиционный советник года» был присужден также ее основательнице Юлии Кузнецовой, что только подтверждает её высокие достижения в области инвестирования.

8 профессиональных программ, 3 образовательные лицензии и 2 зарубежные аккредитации делает Международный университет важным финансовым институтом, способным предоставить качественное обучение инвестициям. Помимо самой Юлии Кузнецовой, за экспертность учебных материалов отвечают 7 финансовых консультантов и 4 инвестиционных советника, среди которых есть кандидаты экономических наук.

В рамках обучающих программ специалистам удается раскрыть суть начинания инвестирования, исключить возможные ошибки при торговле на фондовом рынке. Также они помогают защититься от растущей инфляции или предлагают множество другой информации полезного характера. Студенты узнают об открытии брокерского счета для торговли опционами, приобретают начальную базу знаний по фьючерсам и базисным принципам работы систем торгов; изучают важные действия контрактов с целью биржевой игры. Учебный процесс в университете может быть реализован по следующим направлениям: обучение инвестированию, профессии «Финансовый советник» с получением диплома MBA и дополнительной профессиональной переподготовки государственного образца.

Юлия Кузнецова - основательница университета, имеющая 20 лет опыта управления финансами и 16 летней опыт инвестирования. Также она имеет 4 активных портфеля у разных брокеров. Бизнесмен-менеджер самостоятельно организовала 3 предприятия и активы на $7 млн с нуля, а ее ученики в течение года после обучения увеличивают свой капитал до 5 миллионов. На сегодняшний момент обучение проходят около 40 000 учеников из более чем 20 стран мира.

Премия Investment Leaders Award бесспорно является самым значимым событием в этом году для финансового рынка России. Эта премия вручается ежегодно компаниям, которые стали победителями самых крупных и результативных инвестиционных проектов, пишет news-r.ru.