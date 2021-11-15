Глава Мордовии провел совещание по решению проблемы нехватки кадров на предприятиях

22 ноября глава Республики Мордовия Артём Здунов провел расширенное совещание с участием членов правительства и руководителей крупных предприятий региона, посвященное решению проблемы кадрового дефицита в промышленности.

Как отметил глава региона, ситуация на рынке труда серьезно изменилась - если раньше боролись с безработицей, то сейчас с нехваткой рабочих рук. При этом особенно остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих и специалистов цифровых профессий.

На совещании отмечалось, что дефицит кадров влияет и на уровень зарплат. В среднем по промпредприятиям Мордовии он уже превышает 58 тысяч рублей.

Были озвучены меры, предпринимаемые в регионе для исправления ситуации - это подготовка нужных специалистов, улучшение условий труда, повышение зарплат. Отдельное внимание уделяется привлечению молодёжи на производство.

Глава Мордовии поручил членам правительства взять вопрос под личный контроль. "Будем бороться за наши кадры", - резюмировал Артём Здунов.