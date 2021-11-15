Глава Мордовии провел заседание оперштаба по гражданской обороне

В Доме Республики в Мордовии под председательством главы региона Артёма Здунова состоялось заседание оперативного штаба по гражданской обороне. В работе приняли участие руководители профильных ведомств.

Открывая заседание, Артём Здунов отметил, что за год деятельности оперштаба удалось решить ряд задач, в частности, привести в порядок объекты гражданской обороны в республике. При этом, по мнению главы, работа в данном направлении требует постоянного контроля.

Председатель местного ГУ МЧС Андрей Наумов доложил собравшимся о текущем состоянии защитных сооружений в Мордовии.

Кроме того, члены оперативного штаба обсудили вопрос о резервах материальных средств в регионе, необходимых для реализации мероприятий гражданской обороны.