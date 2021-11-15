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Александр Пеунков возглавил УФССП по Мордовии

Александр Пеунков возглавил УФССП по Мордовии

Судебный департамент РФ назначил Александра Пеункова руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия. Официальное представление нового главного судебного пристава региона состоялось в Доме Республики.

Как сообщается, Александр Пеунков родился в Мордовии, проходил военную службу, а в последние годы курировал работу по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений в администрации главы и правительства республики.

Глава Мордовии Артём Здунов, присутствовавший на церемонии представления, дал положительную оценку назначению Пеункова, с которым он хорошо знаком по совместной работе. Глава региона также отметил улучшение показателей по взысканию задолженностей в бюджет благодаря работе службы судебных приставов Мордовии.