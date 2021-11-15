Александр Пеунков возглавил УФССП по Мордовии

Судебный департамент РФ назначил Александра Пеункова руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия. Официальное представление нового главного судебного пристава региона состоялось в Доме Республики.

Как сообщается, Александр Пеунков родился в Мордовии, проходил военную службу, а в последние годы курировал работу по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений в администрации главы и правительства республики.

Глава Мордовии Артём Здунов, присутствовавший на церемонии представления, дал положительную оценку назначению Пеункова, с которым он хорошо знаком по совместной работе. Глава региона также отметил улучшение показателей по взысканию задолженностей в бюджет благодаря работе службы судебных приставов Мордовии.