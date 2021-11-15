В Саранске на 24 ноября объявлено предупреждение о сильной метели

Мордовский гидрометцентр сообщил об ухудшении погоды в Саранске 24 ноября - объявлено оперативное предупреждение о сильной метели.

Согласно обновленному прогнозу, в ночные часы и днем ожидаются обильный снегопад, порывистый ветер, местами метель и заносы. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

В связи с этим водителям и пешеходам настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и внимательность на улицах города.

При необходимости можно обращаться за помощью по телефонам экстренных служб - 112 или 01. Будьте в безопасности!