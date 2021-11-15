В интернете обсуждает певицу Севиль, вдохновившуюся Люком Бессоном

Мэтр французской кинорежиссуры Люк Бессон, покоривший мир картиной «Пятый элемент» вдохновил образом Лилу стилистов певицы Севиль.

Солистка группы «Artik и Asti» появилась на концерте в образе рыжеволосой Лилу, персонажа, который сыграла кинодива Мила Йовович.

Фото, которые появились в глянцевом журнале разлетелись по всей Сети. На них Севиль грациозно выступает в оранжевом платье в пол и такого же цвета парике. Одна из читательниц, которая была на выступлении написала, как отреагировал зал на появление певицы в этом наряде.

«Зал отреагировал овациями. И не просто так. Севиль выглядела прекрасно, а персонаж Лилу любим народом, поэтому все получилось удачно», - написала читательница.