В Мордовии построена станция водоочистки для 4 тысяч жителей

В Ичалковском районе Мордовии завершили строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения в селе Кемля. Объект позволит обеспечить качественной питьевой водой более 4 тысяч местных жителей.

Как поясняют в профильном министерстве региона, уже возведено здание очистных сооружений, установлено необходимое оборудование, а также проложено 8,5 км трубопровода.

Сдача станции в эксплуатацию запланирована уже на декабрь текущего года. Данный инфраструктурный объект построен в рамках реализации федпроекта "Чистая вода" нацпрограммы "Жилье и городская среда".