В Саранске откроется долгострой – коррекционная школа-интернат

Как заявил в своем послании Госсобранию глава Мордовии Артём Здунов, в регионе ведётся работа по завершению строительства ряда долгостроев, начатых ещё много лет назад.

Так, в прошлом году был достроен крытый ледовый каток в Ковылкино, возведение которого шло более 10 лет. В 2023 году планируют закончить Саранскую коррекционную школу-интернат, находящуюся в стадии стройки уже 32 года.

В федеральном реестре проблемных объектов остался лишь реабилитационный центр "Ясная Поляна" в Зубово-Полянском районе. По решению правкомиссии по регразвитию, его строительство также будет завершено при поддержке федерального бюджета.