В Саранске на сутки перекроют улицу Пролетарскую для уборки снега

Администрация Саранска сообщила о планируемом на 28 ноября временном ограничении движения по улице Пролетарской для проведения работ по очистке проезжей части от снега и наледи.

С 8:00 утра 28 ноября и до 8:00 следующего дня будет запрещено движение и стоянка транспорта на участке Пролетарской от Советской до Коммунистической улицы, включая обе стороны.

Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения уборочных работ спецтехникой.

Водителям и жителям приносят извинения за временные неудобства.