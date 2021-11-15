За выходные в Саранске из-за гололёда пострадали более 100 жителей

В Саранске резко выросло число обращений горожан за медпомощью после падений на скользких улицах. Только за выходные с 25 по 27 ноября в травмпункт обратились 129 пострадавших.

Как поясняют медики, резкий скачок травматизма связан с образованием гололёда во дворах и на тротуарах на фоне переменчивой погоды и оттепели.

За минувшие субботу и воскресенье с переломами и ушибами после падений госпитализирован 81 человек. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В связи с сохраняющимся гололедом местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность при передвижении по городу в зимний период.