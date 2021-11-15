Жителям Мордовии нужно более 13 лет для накопления 1 миллиона рублей

Аналитики РИА "Новости" опубликовали данные рейтинга регионов по доступности накопления населением суммы в 1 миллион рублей.

Мордовия заняла в нем 75-ю строчку. С учётом медианной зарплаты в республике, на пополняемом вкладе миллион можно скопить за 13,1 года.

При этом 21,2% работников региона в принципе не смогут накопить такую сумму и за 15 лет.

В среднем по России на миллион уходит чуть более 10 лет. Быстрее всего, за 5 лет и 4 месяца, его можно скопить на Чукотке, а дольше всего, более 15 лет, потребуется жителям Ингушетии.