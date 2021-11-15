В Саранске на неделю отключат два светофора из-за ремонта

Администрация Саранска предупредила автовладельцев о предстоящем недельном отключении двух светофоров в городе в связи с проведением ремонтных работ.

С 28 ноября по 4 декабря будут отключены светофоры на перекрестках улицы Полежаева с Большевистской и проспектом Ленина.

Водителям рекомендовано с особым вниманием подходить к данным перекрёсткам в указанный период и не забывать о приоритете пешеходов при отсутствии работающих светофоров.

В мэрии извинились за доставленные временные неудобства, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения на время ремонта.