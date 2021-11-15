Администрация Саранска досрочно завершила работы по нацпроекту "Благоустройство"

Глава администрации Саранска Игорь Асабин сообщил, что в городе досрочно, до 2024 года, завершены работы по национальному проекту "Благоустройство", которые были запланированы.

По его словам, удалось отремонтировать дороги по следующим улицам: Ленина в поселке Николаевка, Севастопольской, 1-й Промышленной, Крупской в селе Куликовка и на переулке Крупской. Большинство объектов полностью приведены в порядок, по двум из них идут завершающие работы по установке наружного освещения.

Таким образом, администрации Саранска удалось опередить график работ по нацпроекту и улучшить состояние дорожной инфраструктуры в городе.