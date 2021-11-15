Расписание авиарейсов Саранск - Казань частично изменится с декабря

С 1 декабря текущего года будут внесены изменения в расписание авиарейсов из Саранска в Казань, сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

Вместо воскресных рейсов самолёт будет летать по вторникам. При этом пятничные полёты планируется сохранить в прежнем графике.

Выполнять рейсы по-прежнему будет авиакомпания "ЮВТ-АЭРО". Изменения внесены с целью оптимизации расписания и удобства пассажиров. Таким образом, жители Саранска и Казани смогут летать между этими городами по вторникам и пятницам.