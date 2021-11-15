Дополнительные средства выделили на мониторинг глюкозы у детей с диабетом в Мордовии

Распоряжение на выделение свыше 31 млн рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1-го типа подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря финансированию в Мордовии смогут обеспечить такими системами всех нуждающихся в них детей в возрасте от 2 до 17 лет.

До этого на протяжении двух лет жители региона получали системы мониторинга за счет средств бюджета Мордовии. Выделенные теперь дополнительные финансы позволят в полном объеме удовлетворить потребность детей с диабетом в данной услуге.