Горожане жалуются на плохое состояние лестницы в Саранске

В сообществе «Саранск | Доска Позора» во «ВКонтакте» появилась жалоба от местных жителей на разрушенную лестницу, ведущую к домам по улице Веселовского.

Как рассказала одна из жительниц, лестница возле дома 59А находится в аварийном состоянии, при этом ни управляющая компания, ни администрация района не берут на себя ответственность за ремонт.

Другие пользователи также высказали свое недовольство общим плохим состоянием инфраструктуры в городе. Однако одна из жительниц пошутила, что власти готовят сюрприз в виде отремонтированной лестницы.

Жители надеются, что их жалобы помогут привлечь внимание компетентных органов к данной проблеме.