В Саранске представили расписание второй пары "Сурской стрелы"

Было объявлено расписание второй пары поездов "Сурская стрела", которые будут курсировать по маршруту Кузнецк - Пенза - Саранск с 10 декабря.

Поезда будут останавливаться на станциях: Сюзюм, Елюзань, Чаадаевка, Асеевская, Канаевка, Леонидовка, Заречный, Пенза, Бессоновка, Грабово, Лунино, Булычево, Рузаевка.

Стоимость билета от Пензы до Саранска составит 437,5 рублей. За проезд от Кузнецка до Саранска пассажирам придется заплатить 735,1 рубля - сообщило АО "Башкортостанская ППК".

Таким образом, жителям региона предоставлена возможность более комфортного и недорогого путешествия между городами Поволжья и Мордовии на новом поезде дальнего следования "Сурская стрела".