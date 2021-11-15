Жителей Рузаевки возмутила стоимость новогодней ёлки за 4 млн рублей

Жители Рузаевки выразили недовольство тем, что местные власти намерены потратить 4 млн рублей на приобретение новогодней ёлки и иллюминации для центральной площади города.

Как пояснили в администрации, столь высокая цена обусловлена тем, что контракт проводится в рамках программы благоустройства с разрешённой покупкой только готовых архитектурных форм.

Однако, по мнению жителей, за такие деньги можно было бы установить ёлку и более высокого качества, чем предлагают чиновники. В связи с этим они призывают пересмотреть нецелесообразные траты бюджетных средств.