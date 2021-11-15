Советскую площадь в Саранске начали украшать к Новому году

В столице Мордовии приступили к праздничному оформлению центральной Советской площади в преддверии Нового года.

Как сообщается, подрядчики уже успели повесить иллюминацию, сохранившуюся с прошлых праздников. В ближайшее время планируется установка 22-метровой искусственной ёлки.

По задумке мэрии, Советская площадь должна стать главной новогодней площадкой Саранска, создавая уютную рождественскую атмосферу для горожан и туристов.

Напомним, что 18 декабря свою резиденцию на площади откроет Дед Мороз из мордовского фольклора - "ЯкшамАтя".