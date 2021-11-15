В Торбеевском районе Мордовии отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта

В Торбеевском районе республики завершился капитальный ремонт автодороги в райцентре и селе Жукулуг в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

По информации регионального правительства, на участке протяженностью более 2 км полностью обновлено дорожное полотно и обочины, установлено уличное освещение, а также обустроены тротуар, остановка и разворотная площадка.

Благодаря капремонту, выполненному с соблюдением всех технологических требований, отремонтированная трасса прослужит долгие годы, отмечается в докладе.