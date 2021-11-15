Коммунальщиков в Мордовии будут штрафовать за медлительность

В железнодорожной столице Мордовии рабочий день 4 декабря начался в 6 часов утра.

Сотрудники администрации Рузаевского района проверяли качество уборки дворов многоквартирных домов. "Дворники приступили к работе только в 6:30. Поэтому не все подъезды в домах были расчищены к выходу жителей", - сообщили в администрации района.

Такую задачу поставили глава Рузаевского района Александр Юткин и мэр города Алексей Домнин.

В результате проверки были составлены три протокола на управляющую компанию и ТСЖ за несвоевременную уборку снега во дворе и с крыши одного из домов. Сотрудников инструктировали расчищать все подъезды до выхода жителей на работу и в школу. За неисполнение может последовать штраф, чтобы обеспечить безопасность и удобство местного сообщества.