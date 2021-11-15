В Саранске идёт активная подготовка к Новому году

В Саранске полным ходом идет подготовка к Новому году.

На центральной площади Пролетарского района, на ул. Коваленко, уже установлена и украшается 18-метровая елка. Сотрудники МП "СпецСервис" занимаются монтажом бортов катка для катания на коньках, после чего приступят к заливке льда.

На Советской площади вскоре откроется ресторанный дворик, где будут готовить блинчики, бургеры, шашлык, а также подавать глинтвейн и горячий чай. Власти Саранска активно готовят город к новогодним праздникам, чтобы жители и гости столицы Мордовии смогли отлично провести время.