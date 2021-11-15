Мордовия активно борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Мордовии проводится масштабная работа по профилактике и лечению заболеваний сердца и сосудов.

Местные власти отмечают, что медики тщательно отслеживают причины возникновения патологий и осложнений сердечно-сосудистой системы. Все обследования проводятся в соответствии с передовыми медицинскими стандартами и рекомендациями экспертов.

В частности, Региональный сосудистый центр No2 на базе Мордовской республиканской клинической больницы получил современное диагностическое оборудование, включая аппараты КТ и УЗИ. Это позволит улучшить качество как плановой, так и экстренной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистые заболевания".

Ранее глава региона Артем Здунов рассказал о запуске в Мордовии проекта "Онкопатруль" Национального медицинского исследовательского центра радиологии.