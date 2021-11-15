В Мордовии волонтёры помогают незрячим

Незрячие жители Мордовии хорошо знают, насколько важна помощь волонтёров в повседневной жизни. Зачастую добровольцы бескорыстно помогают людям с проблемами зрения перейти дорогу, подняться по лестнице, найти нужный адрес и т.д.

Одними из таких помощников являются сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых. А недавно к Международному дню волонтёра в библиотеке состоялась встреча читателей с настоятелем храма Святой Татьяны отцом Георгием.

Отец Георгий рассказал о деятельности православных волонтёров, которые оказывают поддержку людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Также он ответил на вопросы о благотворительных акциях церкви и предстоящем Рождественском посте.

В завершение встречи отец Георгий пожелал всем здоровья, благополучия и благословил на добрые дела.