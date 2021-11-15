В Саранске жалуются на проблемы с записью к врачам

Жительница Саранска пожаловалась в соцсети, что не может записаться на прием в женскую консультацию. По ее словам, время уже полностью занято, а дозвониться невозможно.

В ответ Минздрав Мордовии напомнил, что записаться к врачу можно тремя способами: через портал Госуслуг, по телефону горячей линии 122 или через регистратуру медучреждения.

Запись ведётся к 14 специалистам, включая терапевтов, педиатров, хирургов и других. К узким специалистам попасть можно после посещения участкового терапевта и прохождения обследований.

Если записаться не удаётся, регистратор обязан внести пациента в "лист ожидания" и отслеживать появление мест. Это исключает необходимость постоянно звонить в регистратуру.

В Минздраве отметили, что сейчас ожидание к терапевту составляет 2-3 дня. Возможны временные сбои в работе регистраторов. Руководителям медучреждений указано обратить на это приоритетное внимание.