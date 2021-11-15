В Мордовии водитель школьного автобуса пытался дать взятку полицейскому

В Теньгушевском районе Мордовии фигурантом уголовного дела о даче взятки может стать водитель школьного автобуса.

29 ноября сотрудники ГИБДД остановили желтый ПАЗ-3206 с надписью "Дети". Они заметили, что водитель не пристегнут ремнем безопасности.

По информации полиции, прямо в патрульной машине водитель предложил инспектору 500 рублей за несоставление протокола. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, мужчина был настойчив.

В итоге инспектор доложил о случившемся в дежурную часть. Сейчас по факту попытки дачи взятки проводится проверка. Водителю может грозить уголовное преследование.