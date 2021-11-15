В Мордовии директор транспортной компании обвиняется в мошенничестве

Следственными органами МВД по Мордовии расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Кадошкинского района. Его обвиняют в хищении бюджетных средств Минсоцзащиты республики.

По версии следствия, в 2020 году фигурант, являясь гендиректором транспортной компании, заключил договор с министерством на компенсацию проезда льготников в пригородном сообщении. На счет его предприятия поступили субсидии из бюджета.

Однако вместо реального оказания услуг мужчина решил незаконно обогатиться и поставил водителям задачу фиктивно "накручивать" количество поездок. Кроме того, он арендовал автобусы компании своей жены, которые продолжали работать по своим маршрутам.

В итоге с января по декабрь 2020 года он получил из бюджета более 1,2 млн рублей за более чем 2 тысячи несовершенных поездок. Также мужчина незаконно присвоил 75 тыс. рублей премиальных.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.