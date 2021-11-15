Судебные приставы Мордовии передали гумпомощь для военных в зоне СВО

Сотрудники УФССП России по Мордовии при участии Молодежного совета направили гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне спецоперации.

Основную часть груза составили медикаменты: обезболивающие препараты, антисептики, перевязочные средства и кровоостанавливающие жгуты. Также бойцам передали теплые вещи, продукты и окопные свечи.

Как отмечается, судебные приставы Мордовии на постоянной основе участвуют в подобных благотворительных акциях. За активную помощь по проекту "Всё для победы!" ведомство получило благодарственное письмо.