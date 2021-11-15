Жители села в Мордовии пожаловались на плохую уборку снега

Житель села Атемар Лямбирского района Мордовии пожаловался в соцсети на недобросовестную работу по очистке дорог от снега.

По его словам, последние два дня в село приезжает трактор, проезжает по улице с поднятым плугом и уезжает, фактически не расчищая проезжую часть.

"Браво. Зачем тратить топливо? Галочку поставили, что техника была, и ладно. А дорога не чищена", - возмутился местный житель.

В ответ представители районной администрации сообщили, что согласно их данным, трактор своевременно расчищает дороги в Атемаре по мере снегопадов. На данный момент проезжая часть в селе убрана от снега.

Источник: Фото: Доска Позора Саранск