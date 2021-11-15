В Мордовии 75 тысяч детей получат новогодние подарки от главы региона

По доброй традиции к Новому году все юные жители Мордовии в возрасте до 14 лет включительно получат поздравления и подарки от главы республики Артема Здунова.

Гостинцы предназначены для 75 659 детей. Их вручат ребятам из многодетных и приемных семей, детдомовцам, воспитанникам коррекционных школ и других учреждений.

Также новогодние сюрпризы полагаются детям участников СВО, беженцев из Донбасса и Украины. Сладкий подарок от Мордовии отправится и в подшефный республике Каланчакский район Херсонской области.

Помимо этого, пакеты со сладостями вручат юным студентам, магистрантам и аспирантам региональных вузов и техникумов.

Раздача новогодних подарков начнется 7 декабря. Их выдадут через учреждения соцзащиты и администрации районов, помогут и волонтеры.