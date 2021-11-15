В Саранске грузовик врезался в кирпичный забор

В столице Мордовии произошло ДТП с участием большегруза. Опубликованное в соцсетях видео показывает, как грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в кирпичный забор.

К счастью, водителю и пассажирам легковушек ничего не угрожало. А вот забору досталось серьезно - часть конструкции сломана.

В комментариях горожане отметили, что причиной аварии могло стать превышение скорости на скользкой дороге. Однако даже движение с небольшой скоростью не гарантирует безопасности для большегрузов, у которых огромная инерция.

Местные жители призвали водителей быть внимательнее за рулём, а дорожные службы - лучше убирать проезжую часть от снега и льда.