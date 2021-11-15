Мордовия и КАМАЗ договорились о стратегическом партнерстве

В Москве состоялась рабочая встреча главы Мордовии Артема Здунова и генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Стороны обсудили перспективы сотрудничества автоконцерна с промышленным комплексом республики.

Напомним, что ряд предприятий Мордовии уже поставляют комплектующие для грузовиков "КамАЗ". В частности, речь шла о расширении сотрудничества с компанией "Верстакофф", специализирующейся на производстве систем хранения инструментов и оборудования для ремонта техники.

Еще одним перспективным направлением станет внедрение на конвейере КАМАЗа инновационной технологии ремонта блока цилиндров, предложенной учеными Мордовского университета. По словам Сергея Когогина, эта разработка вызвала большой интерес у специалистов автоконцерна.

В завершение встречи Здунов и Когогин обсудили реализацию в Мордовии инвестпроекта по созданию онлайн-игры "Мир грузовиков". Прототипом для первой линейки виртуальных автомобилей станет легендарная техника производства КАМАЗа. Этот проект призван популяризировать бренд российского автопрома в молодежной аудитории.